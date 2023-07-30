Müberra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Müberra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Müberra ne demek? Müberra isminin anlamı nedir?

MÜBERRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Müberra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İlgisi, alâkası kalmamış, arınmış, arındırılmış.

- Her türlü beşerî zaaf ve ihtiyaçtan berî, uzak olan, hiçbir şeye veya kimseye ihtiyâcı bulunmayan (Allah).

MÜBERRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Müberra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nur Suresi 26. ayet) geçmektedir ve Müberra ismini koymak caizdir.