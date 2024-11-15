Mücahit Arslan son hareketiyle dikkat çekti! Erdoğan'ın ‘Gölge adamı' ve ‘Sır küpü'ydü...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gölge adamı” olarak tanınan eski danışmanlarından AKP Ankara Milletvekili Mücahit Arslan’ın çiftçilik yapmaya başladığı ortaya çıktı.

KARTVİZİ İLE ELMA DAĞITTI

Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, Ankara'nın Bala ilçesinde, TIGEM'den kiraladığı arazide tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Arslan, yetiştirdiği elmaları TBMM'de dağıttı. Arslan elmaları "Mücahit Arslan" kartviziti ile tüm milletvekillerinin odasına gönderdiği öğrenildi.

MÜCAHİT ARSLAN KİMDİR?

Ali İhsan Arslan, halk arasında daha çok Mücahit Arslan adıyla tanınan, Türk siyasetçi ve iş insanıdır.

Hayatı

1969 yılında Ankara’da doğan Mücahit Arslan, aslen Diyarbakırlıdır. İlk ve orta eğitimini Demetevler Oğuzlar İlkokulu, Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamlamıştır. 1992 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun olmuştur.

Siyasi Kariyeri

Arslan, siyaset hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer alarak başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkanlık, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde danışmanlık yapmıştır. 25. ve 26. dönemlerde AKP’den Ankara milletvekili olarak seçilmiştir. Ayrıca, 2002-2011 yılları arasında AK Parti Diyarbakır milletvekili olarak görev yapan M. İhsan Arslan’ın oğludur.

İş Hayatı

25 yılı aşkın süredir iş dünyasında aktif olan Arslan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Mücahit Arslan, uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir danışman olarak çalışmış, bu süreçte kamuoyuna çok fazla çıkmayıp "sır danışman" olarak ün kazanmıştır.