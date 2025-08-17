Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti

Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, AKP üyesi Mücahit Birinci’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Mücahit Birinci, oy birliğiyle alınan kararla AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edildi. Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı ifade edildi. Birinci, önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu’nda savunmasını yapacak. Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararı AKP Genel Merkezi verecek.

