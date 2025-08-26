Mücahit Birinci hakkında Savcılık'tan Emniyet'e talimat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek AKP'li Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulunmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" operasyonları kapsamında tutuklu isimler ile yapmış olduğu görüşme iddiaları üzerine AKP'li Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatılmıştı.

AKP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Soruşturma sonrası AKP, Birinci'yi ihraç talebi ile disipline sevk etmişti. Bu adımın hemen ardından Birinci, AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mücahit Birinci için İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yollayarak talimat verdi.

Başsavcılık, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verdiği talimatta Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır bulundurulmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklaması şöyle:

"04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır."

İDDİALAR VE İSTİFA

Mücahit Birinci 2012-2014'te AKP Beylikdüzü İlçe Başkan yardımcılığı ile başladı. Daha sonra 2014 yılında Beylikdüzü’nde, AKP sıralarından meclis üyesi olarak seçilen Mücahit Birinci, 5 yıl süre ile, Beylikdüzü AKP meclis grup başkan vekilliği görevini yürüttü.

Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AKP'den istifa ettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'nin "2 milyon dolar istedi, iftiraya zorladı" ifadesi sonrası kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, partisinden ve "aktif siyasetten" istifa ettiğini açıkladı.

