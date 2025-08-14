Mücahit Birinci’den Özgür Özel’e jet yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün büyük merakla beklenen açıklamasını yaptı. Özel, dün “Turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" sözleri ile duyurduğu açıklamasında AKP’li Mücahit Birinci’nin adını verdi.

Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini söyledi.

Özel’in açıklamaları devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AKP’Lİ BİRİNCİ’DEN JET HIZINDA TEPKİ

Özel’in açıklamaları sırasında iddiaların odağındaki Mücahit Birinci’den tepki geldi. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel ... Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" dedi.

Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel...



Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 14, 2025

Özel, basın toplantısı sırasında bir gazetecinin Birinci’nin yanıtını okuması üzerine "Cürmün kadar yer yakarsın..." yanıtını verdi.

Özgür Özel'in konuşması devam ederken paylaşım yapan Birinci'ye yanıt gecikmedi:

"Cürmün kadar yer yakarsın..." https://t.co/hSid6RzIU4 pic.twitter.com/BasnrPM7Ul — Yeniçağ (@Gazete_Yenicag) August 14, 2025

BİRİNCİ İDDİAYI REDDETTİ

AKP’li birinci sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise iddiayı reddetti. Birinci, Murat Kapki ile 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini ancak para konusunun açılmadığını söyledi.

Birinci’nin konuyla ilgili paylaşım şöyle:

Özgür efendi;

1-Ulan bu adam hani itirafçıydı? Sizle ilgili belge bilgi verince iftiracı, bizle ilgili abuk subuk konuştuğunda doğru dürüst iş adamı nasıl olacak?

2- Al bak vekaletim burada. Adam gelmiş vekaletini vermiş, görüşmeye gitmişim, sonra bana bazı şeyler anlatmış, onları somutlaştıramadığını gördüğümde görüşmeyi sona erdirmişim. Görüşme süresi gir çık 20 dakika. Bu arkadaş da vekalet ilişkisini sona erdirmiş. Ne iddia ettiğin gibi görüşmede para konuşulmuş ne kuruş alınmış. Mesleğimi yaparken sana mı soracağım!?

3- Madem bu arkadaş iddia ettiği şeyleri yaşadı, benimle görüşmeden sonra şahıs gitti 4. itiraf ifadesi verdi. Neden o ifadelerinde bu iddia ettiklerinden, benden bahsetmedi? Kardeşim 4. İfadeni veriyorsun benden bahsetsene. Bu olayları anlat neden anlatmıyorsun?Çıkamayınca aklına mı geliyor bunlar? Yer mi millet bunları? Adliyeye gelip sayfalarca ifade ver bunlardan hiç bahsetme, sonra aydınlan, git Tekirdağ'da şikayette bulun.

4- Özgür Efendi, adamınız firari Emrah Bağdatlı'nın Kapki ile ilgili X'lerini oku, nasıl "sahtekar", nasıl "uydurukçu bi adam" olduğunu birinci elden anla...

5- Bence bu basın toplantınla sen, yeni itirafçı olanlara veya olacaklara engel olmak istiyorsun. Ön almak istiyorsun. Ama çorap söküğü gibi geliyor.

6- Şimdi gidiyorum savcılığa ifademi vereceğim hodri meydan. İşin özeti ben de birşey var birşey anlatacak sandım ama görünce güldüm. Size söyleyince iftira bize deyince gerçek.

Hadi bak işine! Tekrar söylüyorum, bugün Ekrem etkin pişman olsun, başım gözümle Özgür efendi... İletirsin...