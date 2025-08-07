Mücevher devi borç kıskacında!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mücevher devi borç kıskacında!

Kadınların giyimden sonra en çok bütçe ayırdıkları aksesuarlar, kıyafetlerin tamamlayıcısı olarak büyük ilgi gören aksesuar alanında 17 ülkede üretimini sürdüren ünlü takı ve aksesuar markası Claire’s, iflas koruması için mahkemeye başvurduğunu duyurdu.

ABD merkezli olarak hayata geçirilen markanın 2018 yılında da iflas koruması başvurusunda bulunduğu biliniyor.

Claire’s, mahkemeye sunduğu belgelerde varlıklarını ve yükümlülüklerini 1 ila 10 milyar dolar arasında gösterdi. Marka bu süreçte operasyonlarını sürdürerek ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak.

33.jpg

500 MİLYON DOLARLIK BORÇ

Özellikle alışveriş merkezlerinde sunduğu kulak delme hizmeti, takı, peluş oyuncak ve kişisel aksesuar ürünleriyle tanınan geçmişte Türkiye’de de faaliyette bulunmuştu.

Küresel bazda ekonomi de yaşanan dalgalanmalardan ciddi oranda etkilenen şirketin yaklaşık 500 milyon dolarlık borcu bulunuyor.

Son Haberler
Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi
Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi
Fenerbahçe'den sermaye artırımı başvurusu!
Fenerbahçe'den sermaye artırımı başvurusu!
İzleniyorsunuz! Bu haklara dikkat edin
İzleniyorsunuz! Bu haklara dikkat edin
Taklit ve tağşiş gıdalar mercek altına alındı
Taklit ve tağşiş gıdalar mercek altına alındı
Partey yeni takımını seçti
Partey yeni takımını seçti