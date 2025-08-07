Mücevher devi borç kıskacında!

ABD merkezli olarak hayata geçirilen markanın 2018 yılında da iflas koruması başvurusunda bulunduğu biliniyor.

Claire’s, mahkemeye sunduğu belgelerde varlıklarını ve yükümlülüklerini 1 ila 10 milyar dolar arasında gösterdi. Marka bu süreçte operasyonlarını sürdürerek ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak.

500 MİLYON DOLARLIK BORÇ

Özellikle alışveriş merkezlerinde sunduğu kulak delme hizmeti, takı, peluş oyuncak ve kişisel aksesuar ürünleriyle tanınan geçmişte Türkiye’de de faaliyette bulunmuştu.

Küresel bazda ekonomi de yaşanan dalgalanmalardan ciddi oranda etkilenen şirketin yaklaşık 500 milyon dolarlık borcu bulunuyor.