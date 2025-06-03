Luis Enrique, Paris Saint-Germain’in başında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı ve bir mucizeyi gerçekleştirdi. Neden mi mucize diyorum! Tam 14 sene önce Paris’e Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirmek için çıkılan bir yol vardı. Takımı satın alan Nasır el-Halifi kesenin ağzını açarak astronomik ücretler ile birçok dünya starını takımı kazandırdı. Zlatan İbrahimovic, Beckham, Edinson Cavani, Neymar, Mbappe,Neymar ve son olarak Lionel Messi gibi dünya starlar ile kurulan takım bir türlü kupayı kazanma başarısı gösteremedi. Harcanan milyonlarca Euro üstüne çabası. Uluslararası arenada bir türlü başarı gelmiyordu. Takımın başına geçen sezon Luis Enrique geldi. Yıldızlara değil, futbol sistemine inanan bir hoca. Mbappe’nin esiri olmuş takımı sistem ile tanıştırdı. Mbappe’ye hücumda birinci sınıf bir oyuncu olduğunu, fakat savunmada takımının yıldızı değil de bir parçası olduğuna ikna etmeye çalıştı. Mbappe bunu kabul etmedi ve sezon başında takımdan ayrıldı. İspanyol teknik adam kendi oyun felsefesini oyuncularına kabul ettirdi. Bu oyun sisteminin içinde olağanüstü yetenekleri olmasına rağmen bir türlü istikrarlı görüntü veremeyen Ousmane Dembele durdurulamaz bir canavara dönüştü ve takımın yıldızı oldu. İnanılmaz işler yaptı bu sezon.

Gelelim Şampiyonlar Ligi serüvenine. PSG finale çıkmak için çok önemli İngiliz takımları eledi. Son 16 turunda Liverpool, çeyrek finalde Aston Villa, yarı finalde Arsenal’ı geçerek adını finale yazdırdı. Final maçında İtalyan ekibi İnter’i sahaya gömdü. Öyle böyle gömmek değil bu. Sert defans yapmasıyla tanınan İtalyanların defans hattını hallaç pamuğu gibi attılar. Rakibe top göstermeyip, 5-0 gibi net bir skor elde ettiler. Bu galibiyet Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final galibiyeti olarak kayda geçti. Fransız ekip 5 gol attı ama, inanılmaz goller kaçırdı. Daha farklı bir skor olsaydı hiçbir futbolsever şaşırmazdı. PSG son zamanlarda izlediğim en hızlı hücum eden takım. İnanılmaz derece de hızlı ataklar geliştirip sonuca gidiyorlar. Bu da İspanyol hocanın takıma getirdiği sistemle ilgili. Luis Enrique ve PSG bu sezon hem Fransa futbolunu hem de Avrupa futbolunu domine etmeyi başardı.

.Ligue 1 McDonalds

.Trophee des Champions

.Coupe de France

.UEFA Şampiyonlar Ligi

Kupalarını alarak inanılmaz bir sezon geçirdiler.

İspanyol Teknik adam, kanserden kaybettiği kızı Xana’ya verdiği sözü tuttu. 10 yıl sonra yine aynı ülkede Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.