Dünya çapında artan demans vakaları karşısında bilim dünyası, beyni güçlendiren ve hafızayı destekleyen doğal çözümlere odaklandı.

Bilim insanları, yaban mersini ve cevizin bir arada tüketilmesinin bilişsel fonksiyonlar üzerinde çarpıcı bir etki yarattığını ifade etti.

Demans ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı en etkili doğal yöntemlerden biri olduğu kaydedildi.

ANTİOKSİDANLARIN GÜÇ BİRLİĞİ VURGULANDI

Yaban mersini, yüksek antioksidan içeriği, özellikle de flavonoidler ve antosiyaninler sayesinde beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekliyor ve oksidatif strese karşı koruma sağladığı belirtildi.

Ceviz ise, beyin sağlığı için hayati önem taşıyan Omega-3 yağ asitleri (özellikle DHA) ve E vitamini açısından zengin bir kaynak olarak öne çıktı. Bu iki besinin birleşimi, sinerjik bir etki yaratarak bilişsel gerileme süreçlerini yavaşlattığı kaydedildi.

UZMAN İSİMLER SONUÇLARI DOĞRULADI

New York Eyaleti Gelişimsel Engeller Hakkında Temel Araştırmalar Enstitüsü (IBR) Gelişimsel Nöroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Abha Chauhan, ceviz üzerine yürüttüğü çalışmalarla öne çıktı.

Prof. Dr. Chauhan, ceviz açısından zengin bir diyetin, hayvan modellerinde öğrenme becerilerinde, hafızada ve motor gelişiminde kayda değer iyileşmeler sağladığını tespit ettiğini ifade etti. Bu bulguların, cevizin yüksek antioksidan içeriğinin beyni dejenerasyona karşı koruduğunu gösteren güçlü kanıtlar sunduğunu dile getirdi.

Cincinnati Üniversitesi'nden yapılan bir başka araştırmada ise, yaban mersini tüketiminin hafif bilişsel bozukluğu olan bireylerde beyin aktivitelerinde artışa ve bilişsel performansta iyileşmeye yol açtığı gözlemlendi.

Çalışmalar, yaban mersinindeki pterostilben adlı antioksidanın da Alzheimer'ı engellemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Prof. Dr. Uma Naidoo (Massachusetts General Hospital Beslenme ve Metabolik Psikiyatri Direktörü), beslenmenin bilişsel sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekti. Naidoo, şu anda Alzheimer gelişimini tersine çevirebilecek hiçbir ilaç olmadığını, ancak beslenme alışkanlıklarının durumu etkileyebileceğini vurguladı.

Araştırmaların, kalp hastalığı veya obezite gibi durumları olan kişilerin bilişsel gerileme yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdiğini aktardı.

Dr. Naidoo, yaban mersini ve ceviz gibi antioksidan ve sağlıklı yağ açısından zengin gıdaların, demans riskini azaltmak için atılabilecek önemli adımlar olduğunu belirtti.

ABD'deki Texas State Üniversitesi'nin 3.000'den fazla yaşlı yetişkin üzerinde yaptığı geniş çaplı bir araştırma ise, düzenli olarak ceviz tüketen kişilerin, bilişsel işlev testlerinde daha yüksek puanlar aldığını gösterdi.

Bilimsel veriler, günlük yaklaşık 28 gram (bir avuç) ceviz tüketiminin beyin sağlığı açısından güçlü potansiyel faydalar sunduğunu ortaya koydu.

Bilimsel çalışmalar yaban mersini ve cevizin tek tek ve bir arada, hafızayı güçlendirme ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturma potansiyelini açıkça gösterdi. Uzmanlar, bu iki besinin düzenli olarak beslenme programına dahil edilmesinin, uzun vadeli beyin sağlığı için kritik bir strateji olduğunu ifade etti.