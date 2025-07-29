Mucize kavuşma! Otomobilin motorunda 3 şehirlik macera: Bu ‘İyi insanlar iyi ki varlar’ haberidir

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, üç şehir dolaştıktan sonra annesine ulaştırıldı. Güroymak’ta öğretmenlik yapan Gülmehmet Yavuz ve Tatvan’da öğretmenlik yapan Umut Karacar’ın duyarlılığı, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin örnek bir göstergesi olarak dikkat çekti.

USTALARIN YARDIMIYLA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Tatvan’dan hareket ettikten yaklaşık 30 kilometre sonra araçtan kedi sesi duyan üç arkadaş, aracı hemen yol kenarına çekti. Kendi çabalarıyla kediyi bulamayan arkadaşlar, en yakın sanayiye giderek destek istedi. Aracın kaldırılmasıyla yavru kedinin alt kısımda sıkıştığı belirlendi. Ustaların özenli çalışmasıyla kurtarılan kedi, araç içine alınarak ekmek ve suyla beslendi.

TATVAN’DA GERİ DÖNDÜLER

Programlarına devam etmesi gereken üç arkadaş, yavru kediyi doğaya bırakmak yerine yanlarına alarak duyarlı bir davranış sergiledi. Bitlis, Siirt ve Batman’daki programlarını kediyle birlikte tamamlayan arkadaşlar, ardından kediyi annesine ulaştırmak için Tatvan’a geri döndü.

ANNESİYLE BULUŞTURDULAR

Geceyi başka şehirde geçirmeyi planlayan ancak kedi için plan değiştiren ekip, yavruyu aracın girdiği noktaya götürerek annesiyle buluşturdu. Anne ve yavrunun kavuşmasına tanık olan üç arkadaş, huzurla olay yerinden ayrıldı.

HAYVAN SEVGİSİ VE SORUMLULUK BİLİNCİ

Güroymak’ta öğretmenlik yapan Gülmehmet Yavuz ve Tatvan’da öğretmenlik yapan Umut Karacar’ın bu duyarlı tutumu, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

YARIM SAAT SONRA FARK ETTİLER

İlk kez böyle bir olay yaşadığını belirten öğretmen Gülmehmet Yavuz, yavru kediyi sağ salim annesine kavuşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti. Kedinin araçta sıkıştığını yola çıktıktan yarım saat sonra fark ettiklerini anlatan Yavuz, aracı yol kenarına çekip müdahale etmeye çalıştıklarını, ancak başarılı olamayınca sanayiden yardım aldıklarını söyledi.

YAVRU KEDİ DÖRDÜNCÜ ARKADAŞ OLDU

Ustaların desteğiyle kediyi yara almadan kurtardıklarını belirten Yavuz, “Yola devam etmemiz gerekiyordu, ancak kediyi bırakmak içimize sinmedi. Yanımıza alıp karnını doyurduk ve üç arkadaş olarak başladığımız yolculuğa yavru kediyi dördüncü arkadaş olarak ekledik. Bitlis, Siirt ve Batman yolculuğumuzun ardından programımızı değiştirip Tatvan’a döndük. Aracın park ettiği yerde kedinin annesini bulduk.

ANNESİNE KAVUŞTU

Yavru kediyi annesiyle buluşturduk. Kavuşma anını görmek bizi çok mutlu etti. Geri dönüp onları bir araya getirdiğimiz için memnunuz. Artık araçlarımıza binerken daha dikkatli olacağız. Yavru kedi, bunca yola rağmen yara almadan kurtuldu. Kötü başlayan yolculuğumuz güzel bir şekilde sonlandı” dedi.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Öğretmen Umut Karacar da anne ve yavru kedinin kavuşmasına vesile oldukları için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.