Mucize kurtuluş! Tırın önünde sürüklenen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Antalya'da seyir halindeyken tırın çarptığı ve yaklaşık 100 metre önünde sürüklediği otomobilde bulunan karı-koca kazayı burunları bile kanamadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine gitmekte olan Musa B.'nin kullandığı 41 KH 152 plaka, 41 AVP 445 dorse plakalı Mercedes marka tır, aynı istikamette seyir halindeki Fatma G.'nin kullandığı 07 BLB 473 Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra tırın önünde yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi hurdaya dönen otomobilden büyük şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekibi çağrılırken, otomobil sürücüsü ve eşi kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmediler.