Mucize şampiyonluk: Fenerbahçe antrenörü üzüldü, oyuncular sevindi

EuroBasket Kadınlar finalinde müthiş bir yeri dönüşe imza atan Belçika, İspanya'yı 67-65 mağlup ederek şampiyon oldu. Üst üste 2'nci şampiyonluğunu kazanarak tarihte bunu başaran 3'üncü ülke oldu.

Son 5 turnuvada 4. kez final oynayan İspanya ise 2023'teki finalde olduğu gibi bir kez daha Belçika'ya kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Fransa'yı 69-54'lük skorla geçen İtalya ise turnuvada bronz madalya elde etmişti.

FENERBAHÇE ETKİSİ

Fenerbahçeli oyuncular Emma Meesseman ve Julie Allemand'ın formasını giydiği Belçika, Fenerbahçe başantrenörü Miguel Mendez'in yönettiği İspanya karşısında Avrupa Şampiyonu oldu.

???? İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ!



‼ İspanya son saniyelerde 2 kez top kaybı yaptı, Belçika fırsatları değerlendirdi ve öne geçti! pic.twitter.com/47jrBbcOXj — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 29, 2025

İSPANYA 65 BELÇİKA 67

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

İspanya: Ortiz 3, Pueyo 11, Torrens 3, Carrera 10, Fam 9, Buenavida 4, Etxarri, Ayuso 11, Vilaro 3, Ginzo 11

Belçika: Vanloo 4, Allemand 19, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Ramette 2, Claessens, Mununga, Mbaka, Joris

1. Periyot: 19-18

Devre: 37-31

3. Periyot: 52-49