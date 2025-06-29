Mucize şampiyonluk: Fenerbahçe antrenörü üzüldü, oyuncular sevindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Mucize şampiyonluk: Fenerbahçe antrenörü üzüldü, oyuncular sevindi

Emma Messeman ve Julie Allemand gibi Fenerbahçeli oyuncuların forma giydiği Belçika sarı lacivertlilerin koçu Miguel Mendez'in çalıştırdığı İspanya'yı 67-65 yenerek üs üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Belçika, 12 sayı geriye düşmesine rağmen 5 saniye kala İspanya'nın top kaybıyla mutlu sona ulaştı. Emma Meesseman finalin en değerli oyuncusu seçildi.

EuroBasket Kadınlar finalinde müthiş bir yeri dönüşe imza atan Belçika, İspanya'yı 67-65 mağlup ederek şampiyon oldu. Üst üste 2'nci şampiyonluğunu kazanarak tarihte bunu başaran 3'üncü ülke oldu.

Son 5 turnuvada 4. kez final oynayan İspanya ise 2023'teki finalde olduğu gibi bir kez daha Belçika'ya kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Fransa'yı 69-54'lük skorla geçen İtalya ise turnuvada bronz madalya elde etmişti.

FENERBAHÇE ETKİSİ

Fenerbahçeli oyuncular Emma Meesseman ve Julie Allemand'ın formasını giydiği Belçika, Fenerbahçe başantrenörü Miguel Mendez'in yönettiği İspanya karşısında Avrupa Şampiyonu oldu.

İSPANYA 65 BELÇİKA 67

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

İspanya: Ortiz 3, Pueyo 11, Torrens 3, Carrera 10, Fam 9, Buenavida 4, Etxarri, Ayuso 11, Vilaro 3, Ginzo 11

Belçika: Vanloo 4, Allemand 19, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Ramette 2, Claessens, Mununga, Mbaka, Joris

1. Periyot: 19-18

Devre: 37-31

3. Periyot: 52-49

Son Haberler
Suudi Arabistanlı turist botla açıldığı İznik Gölü'nde mahsur kaldı
Suudi Arabistanlı turist botla açıldığı İznik Gölü'nde mahsur kaldı
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu AKP'yi CHP üzerinden yerden yere vurdu
Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu AKP'yi CHP üzerinden yerden yere vurdu
CHP Ankara İl İlçe başkanlarından ortak mesaj: CHP'yi teslim alamayacaklar
CHP Ankara İl İlçe başkanlarından ortak mesaj: CHP'yi teslim alamayacaklar
Bandırma OSB'de palet yangını: Ekipler faciayı önledi
Bandırma OSB'de palet yangını: Ekipler faciayı önledi