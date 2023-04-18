Mucizevi etkisi için bir kaşığı yetiyor. En ölümcül hastalıklara bile çare

Editör: Erhan Songür

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Özellikle de insanların korkulu rüyası olan ölümcül hastalıklar çare için doğal besinlere ilgi artıyor.

Doğal besinlerden birisi olan tahinle limon karışımının mucizevi faydaları dikkat çekti.

NASIL TÜKETİLİR?

Bir yemek kaşığı doğal tahinin içine üç damla limon sıkın. Her sabah düzenli olarak tüketin.

İŞTE TAHİNLE LİMON KARIŞIMININ MUCİZEVİ FAYDALARI…

-Tahin hem kemik sağlığını güçlendirirken hem de kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırır.

-Tahin limon karışımı sadece kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici değil aynı zamanda enerji depolarını da güçlendirici etkisiyle bilinmektedir.

-Vücudun temizleme malzemesi olduğu bilinen tahine limon sıkıp tüketildiğinde oluşan bu faydalara inanamayacaksınız…

-Doğurganlığı arttırıyor…

-Mucizevi tahin ve limon karışımı, kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırır. Bu sayede kısırlık riskini azaltır ve hatta sıfırlar. Anne ve baba olmak isteyenler için doğal bir ilaçtır. Vücuttaki tüm toksinleri söker atar ve temizler. Bu sayede de ödem birikmesini engeller.

-Günlük ihtiyaç duyulan kalsiyum, magnezyum, fosfor ve bakır gibi maddelerin eksikliğini giderir. Akciğerleri temizler. Solunum güçlüğünü en aza indirir. Ayrıca sigaradan hasar almış akciğer kapakcıklarını yeniler.

-Akciğerleri temizler. Solunum güçlüğünü en aza indirir. Ayrıca sigaradan hasar almış akciğer kapakcıklarını yeniler.