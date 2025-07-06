Mucizevi kurtuluş! Burnu bile kanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mucizevi kurtuluş! Burnu bile kanamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mucizevi bir kurtuluş yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce takla atan araç içerisindeki sürücüsüne hiç bir şey olmadı.

Kaza; Manavgat ilçesi Oymapınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet S.'nin kullandığı 07 LBA 06 plakalı hafif ticari araç Çayyazı yol kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmeye başladı. Hafif ticari araç 50 metre sürüklendikten sonra Manavgat Trafo Merkezi önünde ters vaziyette durabildi.

BURNU BİLE KANAMADI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine ait kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ve 112 sağlık ekibi araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını beyan etmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

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