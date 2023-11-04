MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan mücver yapılması istendi. MasterChef sonrası mücver tarifi araştırılıyor. Peki, mücver nasıl yapılır? Mücver tarifi için malzemeler neler?
İşte mücver tarifi…
MÜCVER TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 3 adet kabak
- 2 adet yumurta (çırpılmış)
- 1 adet havuç
- 1 çay bardağı un
- 6 dal taze soğan
- 1/2 demet dereotu
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
MÜCVER NASIL YAPILIR?
Bol suda yıkadığınız kabakları rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Mücveri sulandırmaması için rendelenmiş kabakların suyunu sıkarak çıkartın. Geniş bir kapta rendelenen kabakları, havucu, yumurtayı, taze soğanı, dereotunu, tuzu, karabiberi birleştirin. Unu da ilave edip tüm malzemeler birbiriyle harmanlayın.
Tüm malzemeler macun kıvamını alana kadar spatula yardımıyla karıştırın.
Her bir mücver 1 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayıp tavaya dökün.
Kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Mücverlerin fazla yağını havlu kağıda süzdürdükten sonra servis tabağına alın ve çırpılmış yoğurt ile servis edin.