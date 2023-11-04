Mücver nasıl yapılır? Mücver tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak ev yemekleri yaptı. Bu yemeklerden biri de mücver oldu. MasterChef All Star sonrası mücver tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, mücver nasıl yapılır? Mücver tarifi için malzemeler neler?