Mudanya kültür-sanat dolu bir hafta sonu geçirdi

Mudanyalılar, nisan ayının son hafta sonunu, Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri ile geçirdi.

Mudanya kültür-sanat dolu bir hafta sonu geçirdi

Anlatıcı, sunucu ve TV Programcısı Metin Uca “Bunu mu demek istedim?” isimli oyun ile Mudanyalılarla buluştu. Doç. Dr. Özlem Kumrular’ın yazdığı gösteride Uca, izleyicileri tarihte bir yolculuğa çıkarttı. Pek bilinmeyen ve ilgi çekici tarihi öyküleri kendi üslubuyla anlatan Uca, oyun sonunda büyük alkış aldı.

KÜLTÜRLERİN SESİ MUDANYA’DA YANKILANDI

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlediği Dünya Koro Müziği Sempozyumu kapsamında Türkiye’ye gelen Kanada Vancouver Gençlik Korosu, Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu pazar akşamı Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. Korolar ayrı ayrı sahne alırken, “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü ortak seslendirdiler.

Mudanya’da kültürlerin kardeşliğini yaşattıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, birbirinden farklı tiyatro oyunlarını ve konserleri Mudanyalılar ile ücretsiz buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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