﻿Mudanya ve Gebze Öğretmenevi işçi alacak

Kamu Personel Alımı ilanında yer alan bilgilere göre, Mudanya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi ve Gebze Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kadrolarında istihdam üzere 2 personel alınacak.

Yayımlanan ilanlara göre 1 Garson (Servis Elemanı) ve 1 Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı/ Kat Görevlisi) alımı olacak şekilde 2 kişi alınacak.

ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar arasından alım yapılacak,

Kamusal haklardan mahrum bulunmayan adaylar aranıyor,

Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Mudanya ilanı için adayların Mudanya ilçesinde ikamet ediyor olması gerekiyor,

Vardiyalı olarak çalışmaya engeli bulunmamak,

Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olması gerekiyor,

İlana müracaat edecek erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmuyor olmak,

Gebze ilanı için adayların Gebze, Darıca veya Çayırova ilçelerinde ikamet etmeleri isteniyor,

İlana göre en az ilkokul en fazla Ön lisans mezunu adaylar alınacak,

Gebze ilanından öğrenim şartı olarak MYO mezunu Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu adaylar tercih edilecek,

İŞKUR üzerinden Mudanya ve Gebze Öğretmenevlerinde istihdam edilmek üzere alım yapılacak kamu işçi alımı ilanlarına müracaat edecek adayların, 5 Eylül 2022 ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet adresi üzerinden veya İŞKUR hizmet noktalarına giderek başvuru süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.