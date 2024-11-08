Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak 40 metrelik bir şarampole uçması sonucu sürücü Emre Tokça hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 03.00 sularında Mudanya ilçesinin Aydınpınar mevkiinde gerçekleşti. Mudanya’dan Bursa yönüne seyir halinde olan Emre Tokça’nın kullandığı 16 ARF 009 plakalı otomobil, aşırı hızla yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil, bariyerleri aşıp, taklalar atarak 40 metrelik bir şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ancak sağlık ekipleri, Emre Tokça’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Mudanya'da 40 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

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