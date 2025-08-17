Mudanya’da çöplük yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İHA
Mudanya’da çöplük yangını büyümeden söndürüldü

Mudanya Mürsel Mahallesi'nde çöplüğe dökülen atıklardan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki anız ve zeytinliklere sıçradı.

Mudanya Mürsel Mahallesi'nde çöplüğe dökülen atıklardan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki anız ve zeytinliklere sıçradı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çöplükten dumanların yükseldiğini fark eden mahalleliler, traktörlerin arkasına bağladıkları su tanklarıyla yangına müdahale ederek yangının yayılmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan ile bir elektrik direği zarar gördü. Bazı zeytin ağaçlarının da yangından etkilendiği ifade edildi.

Son Haberler
Pakistan’da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Pakistan’da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Bodrum açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrum açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta 170 çocuğun ilk defa bisiktleti oldu
Kahramanmaraş’ta 170 çocuğun ilk defa bisiktleti oldu
Eskişehir’de termometreler 42 dereceyi gösterecek
Eskişehir’de termometreler 42 dereceyi gösterecek
Fırında mide kaldıran görüntü! Fare tezgahta gezerken görüldü
Fırında mide kaldıran görüntü! Fare tezgahta gezerken görüldü