Mudanya'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: DHA
Mudanya'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı; 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan bir kamyonetin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi'nde gerçekleşti. 24 yaşındaki sürücü E.B.'nin kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasından yere savrulan Gülbeyaz Alak (54) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan diğer 7 kişi ise yaralandı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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