Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Geçen pazar günü Tirilye Mahallesi’nde kıyıya 6-7 metre kala karaya oturan “VOLGO-BALT 213” isimli kargo gemisi, İstanbul’dan KEGM’e ait Kurtarma-2 römorkörü tarafından açığa çekildi.
Dalgıçlar, geminin tabanındaki hasar durumunu belirledikten sonra kargo gemisi Gemlik Limanı’na götürülecek.
Üçüncü kaptanın uyuması sonucu gemi karaya oturmuştu.
İhbar üzerine bölgeye KEGM, deniz polisi, sahil güvenlik ve Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edilmişti.
Gemide bulunan 9 Azerbaycanlı ve 3 Ukraynalı olmak üzere toplam 12 kişilik mürettebatın sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.