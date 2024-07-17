Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı
Kaynak: AA

Bursa’nın Mudanya ilçesinde karaya oturan Panama bandıralı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) römorkörüyle kurtarıldı.

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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 1

Geçen pazar günü Tirilye Mahallesi’nde kıyıya 6-7 metre kala karaya oturan “VOLGO-BALT 213” isimli kargo gemisi, İstanbul’dan KEGM’e ait Kurtarma-2 römorkörü tarafından açığa çekildi.

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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 2

Dalgıçlar, geminin tabanındaki hasar durumunu belirledikten sonra kargo gemisi Gemlik Limanı’na götürülecek.

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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 3

Üçüncü kaptanın uyuması sonucu gemi karaya oturmuştu.

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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 4

İhbar üzerine bölgeye KEGM, deniz polisi, sahil güvenlik ve Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edilmişti.

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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 5

Gemide bulunan 9 Azerbaycanlı ve 3 Ukraynalı olmak üzere toplam 12 kişilik mürettebatın sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.

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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 6
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 7
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 8
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 9
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 10
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 11
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 13
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 14
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 15
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 16
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 17
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 18
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 19
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 20
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 21
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 22
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 23
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 24
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 25
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 26
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 27
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 28
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 29
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 30
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 31
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Mudanya'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı 32
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