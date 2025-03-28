Mudanya'da yangın felaketi! 18 ev kül oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu alanda elektrik direğinden çıkan yangın 18 evin kül olmasına neden oldu. Yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mudanya’ya bağlı kırsal Eğerce Mahallesinde, yaklaşık 50 evin bulunduğu yerleşim biriminde meydan geldi.

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Aktarılan bilgilere göre elektrik direğinden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap 18 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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