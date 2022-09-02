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Mudanya'daki selden acı haber: Cansız bedeni 2 gün sonra dere yatağında bulundu

Bursa’da geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ve sel felaketinde ailesinin 70 yaşındaki talihsiz adama ulaşamamasıyla birlikte acı haber ortaya çıktı. Bağ evinin yakınlarındaki dere yatağında iki gün sonra cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:46
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Mudanya'daki selden acı haber: Ferudun Sevimlioğlu isimli vatandaşın cansız bedeni 2 gün sonra dere yatağında bulundu

Mudanya'daki selden acı haber: Cansız bedeni 2 gün sonra dere yatağında bulundu
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Geçtiğimiz günlerde Bursa şehir merkezi, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı felç etti. Şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını çökerten yağışlar, Mudanya ilçesinde de sele neden oldu. 

İlçeye bağlı Kumyaka mahallesindeki yazlığında yaşayan Ferudun Sevimlioğlu’ndan (70) iki gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı. 

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası dere yatağından çıkarılan yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. 

Burada otopsisi yapılan yaşlı adamın kuzeni Serdar Köse yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bende Kumyaka köylüyüm. Vefat eden kişi kuzenim oluyor. Selin olduğu gün bağ evi var orada yalnız yaşıyordu. Ara ara bağ evine geliyordu. Yağmur yağdığı esnada bir sebeple dışarı çıkıyor. Belki de panik yaptı evin içine su dolacak diye. Kurumuş bir dere var oradan geçmeye çalışıyor. O esnada toprak çökünce sele kapılıyor. AFAD ve jandarma ekipleri yaklaşık 150 metre sonra cesedini buldular. Kendisi hiç evlenmedi, bekardı. Ara sıra gider gelirdi. Kendi halinde sessiz sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, üzgünüz“ dedi.

Yaşlı adamın cenazesi ise bugün Şehadet camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alacahırka mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA

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