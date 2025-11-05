YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener +1 Mutluluk Kafe'de çalışan özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin de eşlik ettiği ziyarette Müdür Şener özel gereksinimli bireylerle sohbet etti, birlikte keyifli vakit geçirdi.

Müdür Şener'in ziyareti sonrası İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güler yüzleriyle içimizi ısıtan özel kalpli kardeşlerimizle buluştuk. Her biri hayat enerjisiyle dolu, samimiyetleriyle bizlere sevginin en saf halini hatırlattılar." denildi.