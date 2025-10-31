YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener kamu kurumlarının müdürlerine iade-i ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü Şener göreve başlamasının ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kamu kurumlarının müdürlerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Müdür Şener, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’e iade-i ziyarette bulundu.

Gökalp Şener ziyaretlerinde kamu kurumları müdürlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.