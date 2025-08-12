Müdür Yılmaz emekliye ayrılan personeline teşekkür plaketi takdim etti

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz emekliye ayrılan personeline teşekkür plaketi takdim etti.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz emekliye ayrılan personeline teşekkür plaketi takdim etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Başpolis Memuru Abdil Kocabaş emekliye ayrıldı. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliye ayrılan Başpolis Memuru Kocabaş’a emniyet teşkilatında yapmış olduğu özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Plaket takdimi esnasında Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcıları da bulunurken, emekliye ayrılan Abdil Kocabaş’a emeklilik hayatının sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundular.

