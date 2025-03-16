Müdüre hanım Noel Baba’nın çatısını uçurdu! Görüntüler infial yarattı

Yüzyıllardır binlerce turisti ağırlayan tarihi yapıya güneş ve yağmurdan koruma amacıyla yapılan çatı sisteminin, yeni bir proje ile değiştirilmesi sonrası depoya kaldırılan malzemeler Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin tarafından usulsüz bir şekilde kendi villasının inşaatına taşıdığı ortaya çıktı.

MALZEMELERİ USULSÜZ YOLLA TAŞIDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Demre Müzesi’ne ait depoda saklanan demir, çelik ve plastik malzemelerin zaman içinde azaldığını fark eden görevliler, durumu araştırmak için güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, Müzeci Nilüfer Sezgin’in birkaç işçiyle birlikte bu malzemeleri bir araca yükleyerek kendi arazisine taşıdığına dair görüntüler ortaya çıktı.

MÜZE MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, fotoğraflı ve videolu deliller İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne sunulurken, Bakanlık müfettişleri de vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Kayıtlar detaylı bir şekilde analiz edildikten sonra soruşturma resmen başlatıldı. İlk bulguların ışığında Sezgin, görevinden uzaklaştırıldı.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Elimde sağlam kanıtlar mevcut. Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişler, meseleyi tüm yönleriyle ele alıyor. Soruşturmanın hızla sonuçlanması için çalışıyoruz” denildi.

Noel Baba Kilisesi’nin üzerinde yaklaşık 30 yıl boyunca yer alan ve geçici olarak yapılmış çatı sistemi, 2022’de sökülerek yerini daha modern ve hafif bir yapıya bırakmıştı. Depoya kaldırılan eski malzemelerin usulsüz bir şekilde kullanılmasının ortaya çıkması, Demre’de büyük yankı uyandırdı.

Sezgin’in ismi daha önce de şaibeli bir arazi olayıyla anılmıştı. İddialara göre, birinci derece sit alanı statüsündeki bir arazi Sezgin tarafından satın alınmış, kısa süre sonra bu alanın sit derecesi değiştirilerek inşaat yapılabilir hale getirilmiş ve ardından burada villa yapımına başlanmıştı. Devam eden soruşturma sürecinde şimdi de çatı malzemeleriyle ilgili bu skandalın gün yüzüne çıkması, Sezgin’in yasal durumuna dair ciddi şüpheler doğurdu.