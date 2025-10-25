Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 101 öğrenci, Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı. Öğrenciler, okul bahçesinde düzenledikleri yardım etkinliğinde velilerin evlerinde hazırladığı yiyecekleri satışa sundu. Satıştan yaklaşık 70 bin lira para elde edildi. Elde edilen gelir, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Hayra vesile olmasını dile getiren esnaf Metin Soygür, öğrencilerin duyarlılığından dolayı tebrik ederek, "Öğrencilerimizin bu örnek davranışını takdir ediyorum. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Hazırlanan ürünleri satın aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü ise etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Etkinliğimiz çok güzel geçti. Velilerimiz evlerinde hazırladıkları yiyecekleri getirip satışa sundu. Ürünlerimizin tamamı tükendi. Destek veren tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.