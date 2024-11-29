Mudurnu’da 7 asırlık gelenek devam ediyor

Kaynak: İHA
Mudurnu’da 7 asırlık gelenek devam ediyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Orta Çarşı'da yaşatılan esnaf duası geleneği devam ediyor. Esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği yıllara rağmen önemini yitirmedi.

Mudurnu ilçe merkezindeki Orta Çarşı'da yaşatılan esnaf duası geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de soğuk havaya rağmen gerçekleştirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya 7'den 70'e herkes eşlik etti. Çatılarda biriken karlar sebebiyle cami anonsundan uyarılar yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında hayırseverler tarafından esnaf ile vatandaşlara, lokum, hayır ekmeği ve pilav ikram edildi.

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