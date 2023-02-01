Irkçılık videosu gündem oldu: Ünlü futbolcu TikTokta rekor kırdı

Chelsea'nin 89 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Mudryk, bu kez futbolun dışında bir nedenle gündeme geldi.

Ukraynalı oyuncunun, ABD'li rapçi Lil Baby'nin "Freestyle" adlı şarkısını bir arkadaşıyla birlikte söylediği video ortaya çıktı. Şarkıda yer alan ve ırkçı bir söylem olan "n..r" kelimesini söylemesi üzerine oyuncuya tepki yağdı.

Mudryk'in yer aldığı 40 saniyelik video TikTok'ta gündem oldu ve defalarca kez izlendi.

Video gelen tepkiler üzerine kaldırıldı ve oyuncu için özür metni yayınlandı.

The Sun'a konuşan bir temsilci; "Mykhailo, TikTok hesabında geçen Temmuz ayında yayınlanan video için çok üzgün." dedi.