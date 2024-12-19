Müebbet cezadan aranırken, AVM’de alışveriş yaparken yakalandı

Kaynak: İHA
Müebbet cezadan aranırken, AVM’de alışveriş yaparken yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ortak bir operasyonla müebbet hapis cezasıyla aranan N.A. isimli şahsı AVM'de alışveriş yaparken yakaladı.

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ortak bir operasyonla müebbet hapis cezasıyla aranan N.A. isimli şahsı AVM'de alışveriş yaparken yakaladı.

Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve uzun süredir firari olan N.A., Bandırma Liman AVM'deki bir işletmede yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Kestane yemek artık hayal oldu
Kestane yemek artık hayal oldu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
İstanbul Sarıyer’de kayıp kadının cesedi denizde bulundu! Yakınları sinir kirizi geçirdi!
Kayıp kadının cesedi denizde bulundu
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor