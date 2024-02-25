Müebbetten girdi 3 diploma birden aldı

Atakan Darendelioğlu, Bursa'da 2005 yılında bir restoranda çıkan kavga sonucu garson İsmail Ünal'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde geçirdiği süre boyunca üç farklı üniversite diploması elde eden Darendelioğlu, eğitim hayatını önemsediğini ve bu doğrultuda hukuk fakültesi okumayı hedeflediğini belirtti.

2005 yılında restoranda yaşanan anlaşmazlık sonucunda öldürülen İsmail Ünal'ın ölümüyle ilgili olarak, Atakan Darendelioğlu Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak iyi hali dikkate alınarak cezası 24 yıla indirildi ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlandı.

Cezaevinde geçirdiği süre boyunca, önce lise eğitimini tamamlayan Darendelioğlu, daha sonra üniversite sınavına girerek çeşitli programlardan mezun oldu. Üç farklı üniversiteden diploma alan Darendelioğlu, yüksek lisans eğitimine de devam ediyor.

Atakan Darendelioğlu, eğitimin suçla mücadelede önemli bir araç olduğuna inanmaktadır. Suçun kaynağının eğitimsizlik olduğunu düşünen Darendelioğlu, cezaevlerindeki eğitim programlarının insanlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunduğunu ifade etmekte.

Hedefi hukuk fakültesi mezunu olarak avukatlık yapmak ve suça bulaşmış olan kişilere yardım etmek.