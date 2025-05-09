Müezzin kalbine yenik düştü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Müezzin kalbine yenik düştü!

Aydın'da cemaate öğle namazı kıldırdıktan kalp krizi geçiren müezzin kayyımı 57 yaşındaki Fahrettin Uçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Efeler ilçesi Karacaahmet Türbe Camisi'nde görevli olduğu öğrenilen müezzin kayyımı Fahrettin Uçar, öğle namazını kıldırmak için dün Astis Camisi'ne geldi.

Cemaate namaz kıldıran Uçar, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçar'ın kalp krizi geçirerek ayatını kaybettiği belirlendi.

Fahrettin Uçar'ın cenazesi bugün cuma namazına müteakip Tepecik Camisi'nde kılınan namazın ardından Tepecik Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Müezzin kalbine yenik düştü!

Müezzin kalbine yenik düştü!

Müezzin kalbine yenik düştü!

Müezzin kalbine yenik düştü!

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