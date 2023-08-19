Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de müfettiş. Üniversite için tercih yapacak adaylar müfettiş mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, müfettiş nasıl olunur? Müfettiş olma şartları neler?

MÜFETTİŞ KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Müfettiş kelimesi anlamına bakıldığında tecrübe etmen ve ya denetmen olarak tanımlanmaktadır.

Müfettişler, bağlı olduğu görevlere devam eden tüm çalışmaların denetlenmesinden sorumlu olan kişilerdir. Dahil olduğu konu ile ilgili hususi işlemlerin tahkikatı adına görev alırlar. Aynı zamanda bu kişilerin görevlerinde her daim doğru ve dürüst davranma esasları vardır. Bu nedenle müfettiş olabilmek adına son derece önemli şartlar öne sürülmektedir.

MÜFETTİŞ NASIL OLUNUR?

Müfettiş olmak adına ilk önce İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin belirlediği meslek grubunun eğitimini veren ilgili bölümlerden mezun olmak gerekir. Bu meslek adına özellikle eğitim veren tek bir bölüm bulunmadığını bilmek gerekir.

Müfettiş olmak için eğitimin yanı sıra yerine getirilmesi gereken bazı şartlar da vardır:

- Müfettiş olabilmek adına kişilerin 35 yaşını aşmamış olması şartı bulunmaktadır.

- Erkek adayların askerlik ile ilişkilerinin tamamlanmış olması önemlidir.

- Kişilerin 4 yıllık fakülte mezun olması da son derece önemli bir şarttır.

- Adaylar 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunu gereğince belirtilen 48. Maddenin niteliklerini taşımak zorundadır.

- Kişinin adli sicil kaydının temiz olması, yabancı dil ve KPSS sınavlarında da geçerli bir başarı göstermeleri gerekmektedir.

- İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına girmek ve geçerli puan almak, Sınav sonrasında İş Müfettişi Yardımcısı olarak görev yapmak, 3 sene yardımcı olarak çalışmak,

- Çalışma dönemi boyunca not ortalaması en az 70 puan olmak,

- Yeterlilik sınavına girmek ve geçerli puan almak.

Müfettiş olabilmek adına belirli okullardan mezun olmak gerekir. Ayrıca adayların mezuniyet belgelerini göreve atamalarının yapılacağı tarihe kadar almış olmaları şarttır.