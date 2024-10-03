Müftü işi gücü bıraktı Nasrettin Hocalığa soyundu 'ÇEDES'te skandallara bir yenisi daha eklendi'

Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda yürütülen etkinlikler devam ediyor. Pek çok kişi tarafından projenin laikliğe ve pedogojiye aykırı olduğu belirtilirken, dinselleştirme olarak ta tanımlanıyor. Son örnek ise Trabzon’un Yomra ilçesinden geldi.

Yaklaşık 4 yıldır Yomra Müftülüğü görevini yürüten 59 yaşındaki Celal Malkoç, değerler eğitimi kapsamında çocuklara dini, ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri oyunla kazandırmak için "Nasrettin Hoca" oldu. Malkoç, çocuklara değerler eğitimini sevgi tadında verebilmek için Nasrettin Hoca kostümüyle harekete geçtiğini anlatan Malkoç, yaklaşık 1 yıldır bu yönde çalıştığını aktardı. Sepetindeki ikramlarıyla çocukların "şeker amca" olarak tanıdığı ve sevgi gösterisinde bulunduğu Malkoç, Kur'an Kursu'nda eğitim alanların yanı sıra okullardaki çocuklara da dini eğitim veriyor.

MALKOÇ: RUHUNA DOKUNMUŞ OLUYORSUNUZ

Kur'an kursundaki çocukların yanı sıra okullardaki çocuklarla da buluştuklarını söyleyen Malkoç, “ÇEDES projesi kapsamında, yani Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım bir devlet projemizdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet bu işin içerisindedir. Değerler eğitimini oyun tadında sevgiyle ikramla verdiğin zaman çocuğun sadece zihnine değil, gönlüne, ruhuna dokunmuş oluyorsunuz. Onun elinden tutarken, kalbinden tutmuş oluyorsunuz. Bu çok önemlidir. Biz bunun farkına vardık” dedi.

EĞİTİMCİLER ELEŞTİRİYOR

ÇEDES kapsamında daha önce Muğla'da öğrencilere mezarlık temizletilirken, Kars'ta bir okulda çocuklardan anneleri için maket mezar taşının başında ağıt yakmaları talep edilmişti. Program bu noktada pek çok eleştiriyi üzerine aldı.

Uzman eğitimciler ise pedagojik formasyonu bulunmayan din görevlilerinin çocuklara yetkinlikleri dışında “değerler eğitimi” vermesini eleştiriyor. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, BBC verdiği röportajda öğretmenler dışında kimsenin okullarda din ya da değerler eğitimi verilmeyeceğinin altını çizdi. Kuruoğlu, "MEB ortaya bir müfredat koymuş, bunun uygulayıcısı olarak öğretmenleri belirlemiş. Öğretmen dışında bir kişinin müdahalesi çok yanlış. Çünkü bunlar pedagojik formasyonu olmayan, çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilmeyen kişiler” demişti.

ÇEDES NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesinde “manevi danışman” olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere "değerler eğitimi" sağlıyor. Proje; öğrencileri “bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre” yetiştirmek amacıyla yapılıyor.