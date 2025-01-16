Müftülük personellerine ’deprem’ eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Müftülük personellerine ’deprem’ eğitimi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde AFAD ekiplerince müftülük personellerine depremde arama kurtarma eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Aydın İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen AFAD ekipleri, İncirliova ilçesindeki enkaz çalışma alanında İncirliova Müftülüğü personelleri ile bir araya geldi. Müftülük personellerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde afet ve acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Enkaz çalışma alanımızda İncirliova Müftülüğü personellerine Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi düzenlendi. Depremde arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında afet ve acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılarak, uygulaması gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

Müftülük personellerine ’deprem’ eğitimi

Müftülük personellerine ’deprem’ eğitimi

Müftülük personellerine ’deprem’ eğitimi

Müftülük personellerine ’deprem’ eğitimi

Müftülük personellerine ’deprem’ eğitimi

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