YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Müftülüğünden yapılan açıklama ile vatandaşların sabah mesaisine yetişmede yaşadıkları sıkıntı nedeni ile sabah namazının saati ile ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

Yeni düzenlemeye göre 29 Kasım Cumartesi gününden itibaren Ramazan Bayramı sabahına kadar Sabah Ezanın imsak vakitlerinde okunacağı namazın ise camilerde ezandan yarım saat sonra kılınacağı duyuruldu.

İl Müftülüğünden yapılan duyuruda, “Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme noktasında vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, 29 Kasım Cumartesi gününden itibaren Ramazan Bayramı sabahına kadar sabah ezanı imsak vaktinde okunacaktır. Sabah namazı, ezanın okunmasının ardından yarım saat sonra cemaatle kılınacaktır.” denildi.