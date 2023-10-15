Müftünün benzin masrafı cemaatin merak konusu!

Resmi görevler dışında müftülük otoparkında durması gereken otomobilin Müftü Hamza Torun tarafından evine gidip gelirken kullanılıp evinin önüne park edilmesi halkın tepkilerine neden oluyor.

“CEMAAT BENZİN MASRAFINI KARŞILAMAYA MECBUR MU?”

Araç masraf ve yakıt fiyatlarının arttığı bir dönemde Müftü Torun’un yaklaşık 1,5 yıldır halktan toplanan paralarla benzini alınan aracı evine gidip gelmekte ve özel işlerinde kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, “Hoca verir talkını, kendi yutar salkımı gibi hoş olmayan bir durum ortada. Devletin aracı usulsüz kullanılırken tüyü bitmemiş yetimin hakkı nerede? Aylık yakıt masrafı kim bilir kaç para? Cemaat, müftü beyin benzin masrafını karşılamaya mecbur mu?” diye tepkilerini dile getiriyorlar.