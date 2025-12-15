Henüz 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın 30 yıla yaklaşan esrarengiz dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Cinayetle suçlanan üvey baba Ercan Yılmaz’ın hakkındaki iddialar ise kan dondurdu.

Müge Anlı’nın yayınında, Emine Yıldırımcan’ın üvey babası tarafından istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle ortadan kaldırıldığı öne sürüldü. İddialar, dosyanın yeniden incelenmesine neden oldu.

AİLE YILLAR SONRA GERÇEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Emine Yıldırımcan’ın kuzeni ve amcası, gerçeği öğrenebilmek için Müge Anlı’ya başvurdu. Dosyada bulunan çelişkiler ve yeni tanık ifadeleri olayın yeniden ele alınmasına yol açtı.

ÜVEY BABAYI SUÇLADILAR

1995 yılında 4 yaşında olan Emine'nin kaybından üvey babası sorumlu tutuluyor. Talihsiz çocuğun kuzeni Aymila Yıldırımcan, yaşanan süreci anlattı. Kuzenini görmek için yıllarca mücadele ettiğini söyleyen ve aynı zamanda avukat olan Aymila, Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından engellendiğini açıkladı.

Raziye Tanrıkulu'nun Emine'nin babasından boşandıktan sonra Ercan Yılmaz isimli bir erkekle dini nikah birliktelik kurduğu ve Emine'yle birlikte bu eve taşındığı öğrenildi. Bu süreç Emine'nin sonunu getirdi.

TESPİH MAKİNESİ İDDİASI KAN DONDURDU

Aymila Yıldırımcan'ın aktarımlarına göre, Ercan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan üç kızı, babaları hakkında yıllar sonra cinsel istismar şikayetinde bulundu. Yılmaz, öz kızlarına yönelik istismar suçundan 2004 yılında cezaevine girmişti. Genç kadınların ifadelerinde yer alan en çarpıcı detay ise Emine'yle ilgiliydi. Kızların iddiasına göre;

Anne evde yokken Ercan Yılmaz, küçük Emine'yi defalarca dövdü. Bir gün duvara fırlattıktan sonra Emine hareketsiz kaldı. Ercan Yılmaz'ın küçük kızı ortadan kaybetmek için tespih makinesini kullandığı iddia edildi.

‘52 YIL CEZA ALMIŞ AMA NASIL ÇIKIYOR?’

Müge Anlı "Biz işin içinden çıkamadık. Cinsel istismardan 22 yıl, çocuğu kasten öldürmekten 30 yıl ceza alıyor yargıtay bunu onuyor ama dışarıda ama nasıl dışarıda? 52 yıl ceza almış ama nasıl çıkıyor? Çok enteresan bir konu bu" dedi.

Yayına bağlanan bir kişi "Kızlar üç gün önce başkalarına olanları anlatmışlar. Ercan Bey, gel ve doğruyu anlat. Çocuğa ne oldu, gel bana anlat. Hem kızlarına tacizde bulunmuşsun hem de Emine’yi öldürmüşsün" dedi.

Ercan Yılmaz'ın kızı yayına bağlanarak "Çocuğu tespih makinesinde parçalara böldü. Benim onu gördüğümü duyunca beni yanına çağırdı tehdit etti. Valize koydu sonra Emine'yi sürükleyerek çöpe götürdük" dedi.

'PARÇALARA AYIRIP BİZE VERDİ ÇÖPE ATTIK'

Müge Anlı diğer çocukların ifadelerini ise şöyle anlattı:

"Emine'yi babam öldürdü onu da istismar etmişti çocuk ağlamaya başlayınca çocuğu öldürdü. Babam onu tesbih makinesinde ayırdıktan sonra parçalara ayırıp bize verdi çöpe attık. Kızlarınızın iddiası böyle 3 kızın iddiası. Siz ne yaptınız bu çocuğu?"

Üvey babanın 52 yıl ceza alıp ardından dışarı çıkması sosyal medyada infial yarattı.