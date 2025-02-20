Müge Anlı ateş püskürdü: İlk kez bu kadar Kayıp Mahir yasak aşk cinayetine mi kurban gitti

Düzenleme: Kaynak: ATV
Müge Anlı ateş püskürdü: İlk kez bu kadar Kayıp Mahir yasak aşk cinayetine mi kurban gitti

Müge Anlı’nın programında bu hafta 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran’ın vakası işlendi. Canlı yayına çıkan annenin sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı.

17 yıldır kayıp olan Mahir’i kim öldürdü? Müge Anlı’nın yayınına başvuran hala, Mahir’i kardeşinin öldürdüğünden şüphelendiğini söylerken Müge Anlı’nın programında yaşananlar stüdyoyu çileden çıkarttı.

ABİSİNİN KARISIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Mahir’in eşi Çiğdem ise Mahir’in kaybolmasının ardından Mahir’in kardeşi Umut ile aşk yaşamaya başladı. Mahir’in halası ve kuzeni Mahir’i Çiğdem ile ilişkisi bulunan Umut’tan şüphelendiklerini söyleyerek herkesi şoke ettiler.

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Müge Anlı’ya katılan anne Safiye’nin de Umut ve Çiğdem ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Umut ile Çiğdem’in bu birlikteliğinden bir çocukları dünyaya geldi. O çocuğu da kayıp olan Mahir’in üzerine kayıt yaptılar.

CANLI YAYINDA OĞLUNU KÖTÜLEDİ

Canlı yayında bildiklerini anlatan Kevser hanıma anne Safiye karşı çıktı. Rahatlığı ile gündem olan Safiye, oğlu Mahir'in öldüğünü düşünmediğini ve Suriye'ye kaçtığını hissettiğini belirtti. Safiye oğlu Mahir'i de kötüleyerek şoke etti.

17 yıldır oğlu Mahir'in kaybı ile ilgili hiçbir şikayette bile bulunmayan Safiye'nin eşinin ölümü de şüpheli bulundu.

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MÜGE ANLI DAYANAMADI

Safiye'nin eşinin ölümünde de şaibeli olayların meydana geldiği iddia edildi. Hala Kevser'in söylemlerine göre abisinin cansız bedeninin kafatasında bir delik vardı ve cenazede oluk oluk kan görüldü. Bu iddiaları reddeden ve bunun üzerine olayları saptıran Safiye, Müge Anlı'yı çıldırttı.

“İLK KEZ BU KADAR AHLAKSIZLIK GÖRÜYORUM”

Anlı, “Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz” ifadelerini kullandı. Anlı kadının sesini de kıstırarak 'İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum' dedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı Benim gözümde ha Narin’in annesi Yüksel, ha bu Safiye… İkisi de aynı sahtekar. İkisi de evladını öldüren diğer evladı için soytarılığın ödülünü alır.

Herifin teki abisinin karısıyla ilişki yaşayıp hamile bırakıyor sonra ne hikmetse abi ortalıktan kayboluyor. Ve 17 yıldır hala yok. Len ş*refsiz yengenle zina yapıp bide üstüne abini öldürdün mü.

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