Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü!

Müge Anlı ATV ekranlarındaki sunduğu programa katılan bir konuğun Türkiye’deki sosyal yardımların yetersiz olduğunu öne sürmüştü.

Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek annesini arayan bir konuk sosyal yardımlar konusundaki söylemlerine karşılık Anlı, "Türkiye'de de sosyal yardım var. Yok mu?" şeklinde karşılık vermişti.

‘’YAZANLAR GERİZEKALI’’

Müge Anlı bugün ki programı kapatmaya yakın açıklamalarında sosyal medyada onun üzerinden paylaşımlarda bulunan kişilere sert tepki gösterdi.

Anlı paylaşımları hedef alarak, "Bu millet geri zekâlı değil, yazanlar geri zekâlı" ve "Kendini akıllı sanıp geri zekâlı olanlar rahatsızlık verici" dedi.

Ünlü sunucu ayrıca, "Yok mu sosyal yardım? He siz sosyal yardım doğru yere gidiyor geliyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş, yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim" şeklinde konuştu.

Müge Anlı kendi üzerinden paylaşımlarda bulunanlara tepki gösterdi.