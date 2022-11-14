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  • Müge Anlı canlı yayında Taksim patlaması için ne dedi? Müge Anlı canlı yayında söyledikleri neden gündem oldu?

Müge Anlı canlı yayında Taksim patlaması için ne dedi? Müge Anlı canlı yayında söyledikleri neden gündem oldu?

Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın ardından ünlü isimler çeşitli sosyal medya platformu aracılığıyla başsağlığında bulundu. Taksimdeki patlamanın ardından haftanın ilk gününde program yapan Müge Anlı, programını Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamayı kınayarak açtı. Peki, Müge Anlı canlı yayında Taksim patlaması için ne dedi? Müge Anlı canlı yayında söyledikleri neden gündem oldu?

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:50
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Müge Anlı canlı yayında Taksim patlaması için ne dedi? Müge Anlı canlı yayında söyledikleri neden gündem oldu?

Müge Anlı canlı yayında Taksim patlaması için ne dedi? Müge Anlı canlı yayında söyledikleri neden gündem oldu?
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Haftanın başlangıcında program açılışını yapan Müge Anlı, program açılışında Taksim İstiklal Caddesindeki patlama hakkında konuşarak başladı. Müge Anlı’nın beraber programı yürüttüğü Rahmi Özkan’da Taksimdeki patlamaya lanet okudu. Peki, Müge Anlı canlı yayında Taksim patlaması için ne dedi? Müge Anlı canlı yayında söyledikleri neden gündem oldu?

Dün Taksim İstiklal Caddesinde yaşanan patlamanın ardından bugün Müge Anlı program açılışında başsağlığında bulundu. Siyah giyinen Müge Anlı patlama hakkında konuştu.

Taksim İstiklal Caddesinde patlama için Müge Anlı, "Programımızı ülkemizin başı sağ olsun diyerek açmak zorundayız bugün ne yazık ki. Dün İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlere Rabbimden rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

‘’ALLAH BELALARINI VERSİN’’

Müge Anlı programında konuşan Avukat Rahmi Özkan ateş püskürdü, "Allah belalarını versin. Şu milletin başından artık uzak durun. Nedir bölüşemediğiniz bu dünyada. 13-14 yaşındaki çocuk babasıyla İstanbul’u göreyim diye İstanbul dışından gelmiş. Baba da evladını almış dolaştırmaya çıkartmış. Vicdansızlar, insafsızlar o yavrudan ne istiyorsunuz."

Sivil hayattan ne istiyorsunuz. Derdiniz varsa silahlı kuvvetlerle her gün her türlü işlem yapılıyor. Sivil vatandaşlara el atıldığı zaman Avrupa’da bir gün bir şey olduğu zaman Amerika feryat eder, Avrupa Birlikleri feryat eder. Bizim bu olay üzerine Amerika’daki yayınlanan gazeteler bile saptırarak yayın yapmışlar." "Biraz insaflı olun, tarafsız olun, biraz Türk milletine karşı olan tutumunuzdaki yanlış tavrı artık bırakın." ifadelerini kullandı.

‘’ORADA HER BİRİMİZ OLABİLİRDİK’’

Avukat Rahmi Özkan konuşmalarına eşlik eden Müge Anlı, "Belki hiç İstanbul’a gelmeyenler vardı. Onların çok bildiği bir yer değil ama İstiklal Caddesi’nde o gün orada her birimiz olabilirdik. İstiklal Caddesi öyle bir yer. Tamamen sivillere yapılan bir saldırı.

Terör için para gerekiyor ve o terörün para kaynaklarına da seslenmenin hiçbir anlamı olmadığını inanıyorum. O yüzden gölge etmesinler başka ihsan istemez. Bunun sonunda hiç kimseden bir beklentisi olmamalı memleketin. Biz çalışacağız, biz üreteceğiz, biz ayakta duracağız. Biz güçlü olacağız." açıklamalarında bulundu.

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