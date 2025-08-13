Müge Anlı ekrana geri dönüyor! İşte ilk programın tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Sevilen programın yayın tarihi belli oldu.

17 sezondur ATV'de ekrana gelen büyük ilgi ile takip edilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapmıştı.

mugeanlitv1.jpg

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi başlayacağı açıklandı.

mugeanlitv2.jpg

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri geçtiğimiz sezonlardaki gibi hafta içi her gün canlı yayınla saat 10:00'da başlayacak, 12:45'te sona erecek.

