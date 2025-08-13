Müge Anlı ekrana geri dönüyor! İşte ilk programın tarihi

17 sezondur ATV'de ekrana gelen büyük ilgi ile takip edilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi başlayacağı açıklandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te flaş ayrılık! Yeni sezonda olmayacak

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri geçtiğimiz sezonlardaki gibi hafta içi her gün canlı yayınla saat 10:00'da başlayacak, 12:45'te sona erecek.

Duayenler Müge Anlı ile Güven Bana’da şaşırttı! Ahmet Çakar ve Ertem Şener futbol sorusunda çuvalladı