Müge Anlı şarlatan diyerek bağırdı: Canlı yayında kendini Peygamber ilan edip herkesi şoke etti

Müge Anlı'nın programında izleyenleri şaşkına çeviren bir üfürükçü vakası gündeme geldi. Programa iki bilgisayar mühendisi katılarak, eşlerinin bir üfürükçünün etkisi altında kalarak evlerini terk ettiğini ve çocuklarını da yanlarında götürdüğünü açıkladı. Bu durum hem aileleri hem de izleyicileri derinden sarstı.

ÜFÜRÜKÇÜNÜN SES KAYDI HERKESİ ŞOKE ETTİ

Olayın merkezindeki üfürükçü, Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Kendini peygamber olarak ilan eden bu kişinin gönderdiği ses kaydı, herkesi şoke etti. Kayıtta şunlar söyleniyordu: “Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun. Televizyona arayıp, ‘Ben sizi okudum, benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatanın onlar olduğunu söyleyin,’ deyin. Çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi Azam’ın askerlerinin hepsi imtihanımda ve biz de onun imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun, bu Efendimizin bildirdiği bir haberdir. Hepinize bunu emrediyorum.”

“BUNUN ADI ŞARLATANLIK”

Müge Anlı, bu kaydı dinledikten sonra sert bir tepki verdi: “Bunun adı şarlatanlık! Kimden size böyle bir haber geldi, kadınlara emir veriyor. Bu kaydı hemen emniyete vereceğim.” Sunucunun öfkesi stüdyoda gerginlik yarattı.

"MEHDİ’NİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Üfürükçü ise pişkin bir şekilde açıklamalarda bulundu: “Bu ses kaydını saklayın. Ben şarlatan değilim. Mehdi benim oğlum değil ama onun kim olduğunu biliyorum. Şu an saklanıyor, Bursa’da yaşıyor. Hilafet yakında gelecek.” Bu sözler, izleyicilerde büyük tepkiye yol açtı.

Müge Anlı, üfürükçünün tavrına daha da sinirlenerek, “Sizin tedaviye ihtiyacınız var hanım efendi. Ben de buna vesile oldum bir bu eksikti bende kurban olduğum Allah'ım... Madem onun askerisin aç yüzünü, niye sırtınız dönük!” diye konuştu.

Üfürükçünün "Ben görevliyim" demesi üzerine Müge Anlı, “Ben okuyan biriyim. İslamiyete inanan biri varsa okur zaten. Sabaha kadar tartışırım dinler tarihi okumuş bir kadınım ben. Sen madem bu kadar ulvi bir şeydesin neden sırtın dönük” diyerek sert bir çıkış yaptı ve kadınlara bu tür durumlara karşı daha bilinçli olmaları gerektiğini hatırlattı.

GÖZ ALTINA ALINDI

Müge Anlı'nın programında yaşananlar üzerine Bursa Asayiş Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti ve üfürükçü, canlı yayında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Olay, izleyicilerde büyük yankı uyandırdı.