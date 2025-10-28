ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir olay daha Türkiye gündemine taşındı.

Yüzde 74 zihinsel engelli olan 30 yaşındaki Alican Arslan’ın, 54 yaşındaki Jale Damcı tarafından alıkonulduğu iddiaları canlı yayında büyük yankı uyandırdı.

Olay hem aileyi hem de izleyicileri derinden etkiledi.

Alican Arslan’ın ablası Dilek Hanım, kardeşinin alıkonulduğunu söyleyerek Müge Anlı’dan yardım istedi.

Aile, 15 Eylül’den bu yana Alican’dan haber alamadıklarını belirterek stüdyoya başvurdu. İddialara göre Alican Arslan, 54 yaşındaki Jale Damcı tarafından kaçırılmıştı.

Program sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Jale Damcı ve Alican Arslan canlı yayına katılarak aileyle yüzleşti.

Şaşkınlık yaratan anlarda Alican Arslan, “Kendi isteğimle Jale Hanım’la birlikteyim” diyerek ailesiyle görüşmek istemediğini ifade etti. Bu sözler üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Müge Anlı ise olayın ciddiyetine dikkat çekerek durumu yetkililere iletti.

Yayında yaşanan gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyu resmi ihbar olarak kabul etti. Jale Damcı ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi.

Alican Arslan’ın ailesi, onun zihinsel engelli olduğunu belirterek vasilik kararı çıkarttı. Mahkemeyle birlikte Alican Arslan’ın velayeti babasına verildi.

Aile Bakanlığı’nın devreye girmesiyle yapılan incelemeler sonucu Alican Arslan koruma altına alındı.

Jale Damcı ise “alıkoyma” suçlamasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Müge Anlı izleyicileri programda yaşanan gelişmeleri yakından takip etti.