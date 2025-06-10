Müge Anlı yaz boyu ekranda olacak. Bu kez para dağıtacak

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, yıllardır başarıyla sürdürdüğü “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programının ardından bu kez bir yarışma formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Merakla beklenen “Güven Bana”, 10 Haziran 2025 Salı akşamı başlıyor.

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Bilgi, strateji ve güven temalarını buluşturan programın ilk bölümünde; Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan ile Eser Yenenler ve Acun Ilıcalı yarışacak.

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“GÜVEN BANA” SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ATV’nin yayın akışına göre “Güven Bana”, 10 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de ekrana geliyor. İlk bölüm 21.50’de sona erecek. Aynı akşam programın tekrar bölümleri ise saat 21.50 ve 23.50'de yayınlanacak.

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Yaklaşık iki saat sürecek olan ilk bölümle birlikte izleyicilere hem heyecan hem de keyifli anlar yaşatılması bekleniyor.