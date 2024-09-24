Müge Anlı’da akılalmaz cinayet itirafı! Sevgilisine kocasını öldürttü

Babaları Cengiz Karademir'in katilini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruda bulunan çocuklar babalarının katilinin anneleri Emine Karademir ve sevgilisi Şehmus olduğunu iddia etmişti. Kardeşlerin en küçüğü olan Naime, babasını annesinin sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Baba Cengiz Karademir'in ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar babalarının ölümünden anneleri Emine Karademir'i sorumlu tuttu.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ!

Müge Anlı’nın canlı yayına gelen küçük kız kardeş Naime, cinayeti kimin işlediğini itiraf etti. Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti.

“BACAKLARINI TUT ÇIRPINMASIN”

Naime, "Bana babanın yemeğine uyku ilacı koy dediler, ben de koydum. Sonra babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana babanın bacaklarını tut çırpınmasın dediler" sözleriyle stüdyo buz kesti.

"ÜÇLÜ PRİZLE ÖLDÜRDÜ"

İlk denemede Cengiz'i yastıkla boğmak için eve giren Şehmus'un 3 gün sonra tekrardan Cengiz'i öldürmek için eve girdiğini söyledi.

PEKİ OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ

Cengiz'in aldığı tazminatı alacağını belirten anne ve sevgilisi para için yeniden hamle yapıp bu defa ağlamaması için Naime'yi evden gönderiyor fakat uyku ilacının etkisinden ayılan Cengiz'le Şehmus boğuşma yaşıyor. Şehmus daha sonra Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürüyor.

ÖLÜM RAPORU TUTARSIZ ÇIKTI

Cengiz Karademir'in ölüm raporunda "doğal ölüm" ibaresi yer aldı. Müge Anlı ve ekibi bu raporun tutarsız olduğunu belirtti.

İtirafın ardından suçlamaları kabul etmeyen anne Emine, "Ben onların yüzünü görmek istemiyorum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Onların derdi benimle Şehmus 'un peşine düşmesinler. Naime sana yazıklar olsun" diyerek sevgilisini korudu.

"Benden evleri geri almak için iftira atıyorlar" diyen anne Emine'nin çocukları da "Pis katil" sözleriyle annelerine tepki gösterdi. Daha sonra da Emine Karademir yayını terk etti.