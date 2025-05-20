Müge Anlı'da canlı yayında eş zamanlı operasyon. Stüdyoda gözaltı

Isparta’dan 10 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin’in, kayıp dosyası bir aydır Müge Anlı’da konu olmuştu.

Çetin’in ailesi ise oğlunun en yakın arkadaş Bayram Akçay’dan şüphe ediyordu. Konu ile ilgili canlı yayında flaş gelişme yaşandı.

Mehmet Çetin’in en yakın arkadaşı olan Bayram Akçay ile Çetin’in eşi, Derya Kor gözaltına alındı. İki isim Mehmet Çetin'in kaybı sonrası 63 kez telefon ile görüşmüşlerdi.

Şüpheli ve çelişkili ifade veren isimler stüdyoya gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Öte yandan Müge Anlı'da işlenen kayıp Mehmet Çetin olayında stüdyoya gelen konuklar arasında yapılan konuşmalarda 9 yaşındaki bir çocuğun ölümü ile ilgili iddialarda gündeme geldi. O isimlerde Isparta'da gözaltına alındılar.

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