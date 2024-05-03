Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay

Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay
Kaynak: Haber Merkezi
Müge Anlı'nın programında ele alınan Nuran Şahin olayı, izleyiciler arasında merak uyandırdı.
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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 1

Antalya'da ikamet eden Nuran Şahin, 17 Nisan'da evinden ayrılıp hastaneye gitmek üzere çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi ve bu durum ailesini endişeye sevk etti.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 2

Nuran Şahin'in ortadan kaybolmasından sadece iki gün sonra, komşuları Fetullah Kaya'nın da kaybolduğunu açıklayan kızı Sinem Şahin, bu esrarengiz olayın çözülmesi için Müge Anlı'ya başvurdu.

Olayın aydınlatılması için devam eden çabalar sırasında, canlı yayına katılan bazı izleyiciler, Mustafa Şahin'in eşi Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı öldürüp bir uçuruma attığını iddia etti.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 3

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Nuran Şahin'in 17 Nisan'da ansızın ortadan kaybolmasıyla başlayan ve herkesi şaşırtan bir olay işlendi. Bu gizemli vakada dikkat çeken bir diğer isim, 51 yaşındaki komşusu ve Gökmen Kaya olarak da bilinen Fethullah Kaya oldu. Nuran Şahin kaybolduktan sonra Gökmen Kaya'ya da ulaşılamadı.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 4

Yaklaşık on beş gün boyunca annesinden haber alamayan Sinem Şahin, annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım talep etti. Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü hastaneye gitmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Sinem Şahin, annesinin bilinçli ve zeki bir kadın olduğunu, bu anlamsız kayboluşun altında bir neden olabileceğini öne sürdü.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 5

Annesinin kaybolmasından iki gün sonra, komşuları Fetullah Kaya'nın da kaybolduğunu belirten Sinem Şahin, Fetullah Kaya'nın kaybolmasının ardından ailesinin endişe duymadığını ifade etti.

Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'nın çocukları, Müge Anlı'nın programında karşı karşıya geldi ve birbirlerine yönelik çeşitli suçlamalarda bulundular.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 6

Müge Anlı, Nuran Şahin'in kaybolduğu gün iki farklı erkekle otel kaydının olduğunu açıkladı ve motosikletiyle kaybolan Fetullah Kaya'nın da kaybının şüpheli olduğunu belirtti.

Ayrıca, Nuran Şahin'in Dursun Ali Çelik adında biriyle buluştuğunu ve arkadaşı Zeynep'in bildiklerini tam olarak paylaşmadığını düşündüğünü söyledi.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 7

Eşi kaybolduğu gün nerede olduğunu hatırlamayan Mustafa Şahin, o günle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.

2 Mayıs 2024 tarihli canlı yayında ise bir gizli tanık, Nuran Şahin'in geçmişte kendi eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Benim eşimle Nuran arasında bir şeyler vardı. Mustafa Şahin'in de içinde olduğu bir ortamda yüzleşme yaşandı" dedi.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 8

Mustafa Şahin'in bu ilişkiden haberdar olduğunu belirten gizli tanık, eşinden boşanmayı düşündüğünü ancak daha sonra Nuran Şahin'in eşinin iş arkadaşlarıyla da ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyledi.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 9

Müge Anlı, olayın göründüğünden daha farklı yönler içerebileceğini vurgulayarak, Sinem Şahin'e annesinin kaybolduğu gün babasının nerede olduğunu sordu.

Bir izleyicinin, Dursun Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in iş birliği yaparak önce Nuran Şahin'i öldürdüklerini ve sonra Nuran ile Fetullah Kaya'yı bir uçurumdan attıklarını duyduğunu söylediği iddia edildi.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 10

Nuran Şahin'in Çeçek mevkiinde bir uçuruma atıldığını belirten izleyici, Mustafa Şahin'in Durmuş Ali olarak bilinen kişiyle iş birliği yaptığını ifade etti.

Yayına bağlanan başka bir izleyicinin, Nuran Şahin'in dolandırdığı iddia edilen kişinin kızı olduğunu ve iddiaları doğruladığını söylediği belirtildi.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 11

Programın son bölümünde, Nuran Şahin'in kayboluşuyla ilgili ortaya çıkan belirsizlikler ve soru işaretleri, izleyicileri derin bir merak içinde bıraktı.

Özellikle, Nuran'ın evden ayrıldıktan sonra Gökmen Kaya ile telefonda konuştuğu ve ardından kaybolduğu durum, kaçma mı yoksa kaçırılma mı olduğu sorusunu akıllara getirdi.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 12

Nuran Şahin'in arkadaşı Zeynep Hanım'ın ifadelerine göre, Nuran evden çıktıktan sonra Gökmen Kaya ile telefonda konuşmuş ve daha sonra ortadan kaybolmuş.

Müge Anlı'nın programında şaşırtıcı bir olay işlendi! Kaybolan iki komşunun başına ne geldi? Otel kayıtlarındaki o detay neydi?

Nuran'ın kızı Sinem Hanım'a, "Annene ulaşamayınca Gökmen ile kaçtığını düşündün mü?" sorusu yöneltildiğinde, Sinem Hanım böyle bir ihtimali reddetti.

Ayrıca, Nuran'ın eşi Mustafa Bey, emniyetten aldığı bilgilere dayanarak eşinin Gökmen ile kaçtığını düşünmediğini belirtti.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 13

Sinem Şahin, Kaya Ailesi'nin sakin tavırlarına dikkat çekti. Müge Anlı, kayıp kadının bir otelde iki erkekle kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 14

Bunlardan biri Durmuş Ali Çelik isimli şahıstı. Eşinin başka erkeklerle görüştüğünü bildiği iddia edilen Mustafa Şahin ise hakkındaki iddiaları reddetti.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 15

Karısının kaybolduğu günün detaylarını hatırlamadığını belirten Mustafa Şahin, "Olay gününü hatırlamıyorum" diyerek şüpheli tavırlar sergiledi.

Yayına gelen bir telefonla, Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in iş birliği yaparak yasak ilişki yaşadıkları iddia edilen Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı bir uçurumdan attıkları öne sürüldü.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 16

Korkunç iddialar karşısında sakin kalan eş, "Karımı güveniyorum, aramızda bir sorun yoktu" sözleriyle yetindi.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 17

İki komşu arasındaki bağlantı araştırılırken, aileler arasındaki gerilim her geçen dakika arttı.

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Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay 18

Müge Anlı, Nuran'ın eşine, "Bir şey biliyorsan Sinem için söyle. Neden susuyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

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