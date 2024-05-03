Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay

Yaklaşık on beş gün boyunca annesinden haber alamayan Sinem Şahin, annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım talep etti. Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü hastaneye gitmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Sinem Şahin, annesinin bilinçli ve zeki bir kadın olduğunu, bu anlamsız kayboluşun altında bir neden olabileceğini öne sürdü.