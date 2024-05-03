Müge Anlı'da gizemli kayıplar bulunuyor mu? Herkesi şoke eden olay

Nuran Şahin'in arkadaşı Zeynep Hanım'ın ifadelerine göre, Nuran evden çıktıktan sonra Gökmen Kaya ile telefonda konuşmuş ve daha sonra ortadan kaybolmuş.
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Nuran'ın kızı Sinem Hanım'a, "Annene ulaşamayınca Gökmen ile kaçtığını düşündün mü?" sorusu yöneltildiğinde, Sinem Hanım böyle bir ihtimali reddetti.
Ayrıca, Nuran'ın eşi Mustafa Bey, emniyetten aldığı bilgilere dayanarak eşinin Gökmen ile kaçtığını düşünmediğini belirtti.