Müge Anlı’da Mekselina skandalı: Beyin yakan iddialar çileden çıkarttı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programına 4,5 milyon TL dolandırıldığını ileri süren Metin Bey katıldı.

BİRÇOK BANKADAN ADINA KREDİ ÇEKİLDİ

Mekselina isimli fenomenin 62 yaşındaki Metin isimli kişiden, 3 milyondan fazla para aldığı iddia edilirken fenomen tarafından dolandırıldığını öne süren Metin Bey yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını söyleyen Metin Bey birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini de belirtti.

"ZAMANINDA ANNEANNEMLE SAMİMİYDİ"

3 milyona yakın parayı aldığına dair dekont bulunan fenomen ise yayına telefonla bağlanarak "Zamanında anneannemle samimiydi, Metin abi bir ev alacakmış. Anneannem bana altın ve dolar verdi, ben Metin amcaya götürdüm" ifadelerini kullandı.

TUTARSIZ AÇIKLAMALAR ANLI’YI ÇILDIRTTI

Metin Bey ve ailesi ise Mekselina'nın annesini hiç tanımadıklarını söyledi. Kimseyi dolandırmadığı söyleyen fenomen ise sosyal medyada linçlendiğini belirtti.

Öte yandan "Geleceğin en havalı doktor olduğumu söyleyebilir miyim?" paylaşımı yapan sosyal fenomenin lise 1'den terk olduğu öne sürüldü.

MÜGE ANLI SİNİRLENDİ

Instagram hesabında kendini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan Mekselina'nın tutarsız açıklamaları Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

Öte yandan fenomenin sosyal medya hesabına takipçi yağdı. Müge Anlı ise bu duruma sinirlenerek “Takipçi sayısı 4 bin artmış. Reklam iyisi kötüsü olur. Tam tersi ben kandırıldığınız için 4 bin eksilmesini beklerdim, takipçi kazanmasını değil. Lütfen kandırılmayın. Yazık! Keşke tıp fakültesinde okusa da, biz de bu kadar havalı bir doktora gidip tedavi olsak. Ama yalan sıkıntılı bir durum. Gerçekten eğitim alan gençlerimize de haksızlık olmuyor mu diye düşünsek! ” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.