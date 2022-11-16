16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Müge Anlı'da sevgilisine kaçıp ısrarla evlenmek isteyen genç kız gündem oldu! Müge Anlı'da evlenmek isteyen kıza ne oldu

Müge Anlı'da sevgilisine kaçıp ısrarla evlenmek isteyen genç kız gündem oldu! Müge Anlı'da evlenmek isteyen kıza ne oldu?

Müge Anlı’da ısrarla evlenmek isteyen genç kızın sözleri gündem oldu. Müge Anlı programına sevgilisiyle kaçması üzerine ailesi çıkan genç kız okumak yerine ısrarla evlenmek istediğini söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Müge Anlı'da evlenmek isteyen kıza ne oldu? Müge Anlı'da evlenmek isteyen Şahinde neler dedi?

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:32
Takip Et

Müge Anlı'da sevgilisine kaçıp ısrarla evlenmek isteyen genç kız gündem oldu! Müge Anlı'da evlenmek isteyen kıza ne oldu?

Müge Anlı'da sevgilisine kaçıp ısrarla evlenmek isteyen genç kız gündem oldu! Müge Anlı'da evlenmek isteyen kıza ne oldu?
+
Aa
-

Müge Anlı programında her gün farklı konular ekranlara geliyor. Pek çok ilginç konuyu ekranlara taşıyan Müge Anlı programında son olarak bugün Şahinde isimli genç kızın ısrarla evlenmek istemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Müge Anlı da evlenmek isteyen kıza ne oldu? Müge Anlı da evlenmek isteyen Şahinde neler dedi?

Müge Anlı’nın sunuculuğu yaptığı Müge Anlıyla Tatlı Sert programı hafta içi sabah ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Saat 10:00- 12:45 saat aralığında yayınlanan Müge Anlı programında her gün farklı olaylar izliyoruz.

Son olarak Müge Anlı programında ısrarla evlenmek isteyen Şahinde adlı kız sosyal medyada gündem oldu. Bugün ekranlara gelen Müge Anlı programında sevgilisine kaçan Şahinde isimli genç kız evlenme konusunda ısrarcı oldu.

Müge Anlı programında işlenen konuda Şahinde isimli genç kız 8 nüfuslu aileye sahip sevgilisine kaçmış. Müge Anlı programına çıkan babası ve halası genç kızın geri dönmesini istedi. Yalnız Şahinde’nin annesi ağır hastaydı. Müge Anlı programına katılan Şahinde ve sevgilisi önce ilişkilerine devam etmek istedi.

Ailelerin birlikteliklerine karşı çıkması üzerine Şahinde ısrarla evlenmek istediğini söyledi. Müge Anlı da herkesin arayı bulma çabaları sonuçsuz kalınca Şahinde anne evine dönmemekte ısrar etti. Sonrasında ise bir teklifle gelerek sevgilisi askere gitmeden önce nişanlanmak istediğini söyledi.

Her iki aleninde kabul etmemesine karşı evlenmekte ısrar eden Şahinde’nin sözleri sosyal medyada olay oldu. Müge Anlı programına çıkan Şahinde ailelerden 1+1 ev tutup, döşenmesi ve kendilerine nişan takarak evlendirmelerini istedi. Evlilikte ısrar eden genç kız Müge Anlı programında söyledikleri sosyal medyada çok paylaşıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alacak
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
﻿Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.