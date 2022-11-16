Müge Anlı'da sevgilisine kaçıp ısrarla evlenmek isteyen genç kız gündem oldu! Müge Anlı'da evlenmek isteyen kıza ne oldu?

Müge Anlı programında her gün farklı konular ekranlara geliyor. Pek çok ilginç konuyu ekranlara taşıyan Müge Anlı programında son olarak bugün Şahinde isimli genç kızın ısrarla evlenmek istemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Müge Anlı da evlenmek isteyen kıza ne oldu? Müge Anlı da evlenmek isteyen Şahinde neler dedi?

Müge Anlı’nın sunuculuğu yaptığı Müge Anlıyla Tatlı Sert programı hafta içi sabah ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Saat 10:00- 12:45 saat aralığında yayınlanan Müge Anlı programında her gün farklı olaylar izliyoruz.

Son olarak Müge Anlı programında ısrarla evlenmek isteyen Şahinde adlı kız sosyal medyada gündem oldu. Bugün ekranlara gelen Müge Anlı programında sevgilisine kaçan Şahinde isimli genç kız evlenme konusunda ısrarcı oldu.

Müge Anlı programında işlenen konuda Şahinde isimli genç kız 8 nüfuslu aileye sahip sevgilisine kaçmış. Müge Anlı programına çıkan babası ve halası genç kızın geri dönmesini istedi. Yalnız Şahinde’nin annesi ağır hastaydı. Müge Anlı programına katılan Şahinde ve sevgilisi önce ilişkilerine devam etmek istedi.

Ailelerin birlikteliklerine karşı çıkması üzerine Şahinde ısrarla evlenmek istediğini söyledi. Müge Anlı da herkesin arayı bulma çabaları sonuçsuz kalınca Şahinde anne evine dönmemekte ısrar etti. Sonrasında ise bir teklifle gelerek sevgilisi askere gitmeden önce nişanlanmak istediğini söyledi.

Her iki aleninde kabul etmemesine karşı evlenmekte ısrar eden Şahinde’nin sözleri sosyal medyada olay oldu. Müge Anlı programına çıkan Şahinde ailelerden 1+1 ev tutup, döşenmesi ve kendilerine nişan takarak evlendirmelerini istedi. Evlilikte ısrar eden genç kız Müge Anlı programında söyledikleri sosyal medyada çok paylaşıldı.